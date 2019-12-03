«Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Учкун»

Сегодня к системе газоснабжения подключен населенный пункт «Учкун». Порядка 4 тысяч 900 жителей получили доступ к природному газу.

В торжественной церемонии подачи газа в жилой массив приняли участие мэр Бишкека Азиз Суракматов, глава муниципальной администрации столицы по Свердловскому административному району Мурат Осмонов и генеральный директор «Газпром Кыргызстан» Болот Абилдаев.

В своем выступлении глава муниципальной администрации Мурат Осмонов поздравил жителей с праздником и отметил, что газовое предприятие не только проводит газификацию населенных пунктов, но и строит социальные объекты, спортивные комплексы и помогает социально уязвимым слоям населения. «В Свердловском районе уже газифицированы жилмассивы «Чалбай», «Каинды», «Учкун». Многие жители в этих населенных пунктах отказались от угля и установили газовые котлы. И они уже отмечают, что газовые котлы очень экономичные и удобные», — подчеркнул Мурат Осмонов.

Поздравляя жителей с подачей природного газа мэр Бишкека Азиз Суракматов отметил экологичность и удобство природного газа в пищеприготовлении и отоплении дома. С мая проделана большая работа и проложено 14 километров газопровода, который охватил более 1 тысячи домовладений. «Строительство газопровода — это один из важнейших инфраструктурных проектов. Вы сегодня видите обстановку в Бишкеке — отопление домов мусором, резиной создают большую угрозу для экологии столицы. Я думаю, переход на газовое отопление улучшит нашу экологическую обстановку. Хочу выразить благодарность компании «Газпром Кыргызстан» за столь большой проект на территории города. Надеюсь, что другие жилые массивы тоже будут газифицированы и в ближайшие 3-5 лет максимально охватим город экологически чистым видом топлива», — отметил Азиз Суракматов.

В свою очередь генеральный директор «Газпром Кыргызстан» Болот Абилдаев проинформировал жителей жилмассива «Учкун» о том, что с приходом «Газпрома» в рамках инвестиционной программы в газовую отрасль страны инвестировано около 25 миллиардов сомов.

Проложено газопроводов протяженностью 730 километров, охват составляет 40 тысяч домовладений, и доступ к природному газу уже получили около 200 тысяч человек.

«Мы каждый год планируем газифицировать 8-10 жилых массивов по республике. Ежегодное инвестирование будет составлять порядка 2-3 миллиардов сомов. На сегодняшний день уровень газификации уже достиг 32 процентов, а когда мы только приступали к работе составлял 22 процента. Потребление выросло за четыре года на 80 миллионов кубов. Работа идет полномасштабная, и мы уверены, что все свои обязательства выполним. Кроме этого, мы продолжим реализацию социальной программы — будем строить физкультурно-оздоровительные комплексы, школы для жителей нашей страны. Хочу поблагодарить мэра Бишкека, службы муниципалитета, которые активно помогали и содействовали в решении вопросов по строительству и развитию газификации города. Жителям хочу пожелать много солнечных дней, чтобы всегда в домах было тепло и комфортно», — поздравил жителей Болот Абилдаев.

«Многие не верили и думали, что все эти работы будут завершены через 3-4 года. Однако наш населенный пункт был газифицирован всего за четыре месяца. Когда «Кыргызгаз» продали за $1 «Газпрому», много было недовольных. А в настоящее время компания «Газпром» не только в Кыргызстане, но и в мире подтверждает свою эффективность, стабильность и качество работы. От имени всех жителей нашего района выражаю большую благодарность компании. Спасибо, что подарили нам тепло», — подчеркнул житель населенного пункта «Учкун» Абдыкалый Мамбетов.

Работы по строительству газопроводов и газификации вышеуказанного жилмассива выполнены в рамках реализации генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики и инвестиционной программы ОсОО «Газпром Кыргызстан».

Стоит отметить, что для газоснабжения жилмассива были построены и введены в эксплуатацию новые газорегуляторные пункты, а также проведены работы по строительству внутридворовых газопроводов протяженностью 13,9 километра. Все работы выполнены в строгом соответствии с требованиями стандартов и норм с применением сертифицированных материалов.

Справка.

По итогам 2018 года компанией «Газпром Кыргызстан» построено свыше 700 километров газопроводов, созданы условия для подключения к газу более 200 тысяч жителей, охвачено более 40 тысяч домовладений. Доступ к экологическому топливу получили жители населенных пунктов Бишкека, Чуйской и Ошской областей.

На сегодняшний день уровень газификации природным газом республики составляет 33 процента. Стратегической задачей ОсОО «Газпром Кыргызстан» является увеличение уровня газификации всей Кыргызской Республики с нынешних 33 процентов до 60 процентов к 2030-му.

Масштабная газификация республики началась с 2014 года — с приходом ПАО «Газпром» на газовый рынок страны.

С момента деятельности «Газпром Кыргызстан» провел колоссальную работу по обновлению газовой инфраструктуры Кыргызской Республики, осуществляет масштабное строительство новых объектов и газификацию новых регионов страны.

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В 2019 году ведется строительство распределительных газопроводов в Бишкеке и населенных пунктах Чуйской области: жилмассивах «Аска-Таш», «Алтын-Бешик», «Учкун», «Маданият», «Достук», «Чалбай», а также в селах Романовка, Александровка, Гавриловка.

«Газпром Кыргызстан» — с теплом к людям!