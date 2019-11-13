«Газпром Кыргызстан» провел газ в жилмассив «Алтын-Бешик»

13 ноября в Бишкеке состоялась торжественная подача природного газа в жилой массив «Алтын-Бешик». Порядка 1 тысячи 300 жителей получили доступ к природному топливу.

В торжественной церемонии подачи газа в жилой массив приняли участие руководитель аппарата муниципальной администрации Бишкека по Первомайскому административному району Чынгыз Байысов и советник генерального директора ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

В своей поздравительной речи руководитель аппарата муниципальной администрации Бишкека по Первомайскому административному району Чынгыз Байысов отметил, что в 2017-2018 годах к газу подключили семь населенных пунктов Первомайского района, а в этом году газифицировали четыре жилых массива: «Газификация населенных пунктов положительно влияет на экологию города. Все мы видим смог над городом, и газификация как один из вариантов решения этой проблемы. В настоящее время подключиться к газу стало намного доступнее. По сравнению с предыдущими годами перечень документов значительно сократился. Я уверен, что до 2023 года все жилые массивы Первомайского района будут газифицированы. Из 16 жилых массивов остаются негазифицированными лишь пять. Спасибо компании «Газпром Кыргызстан» за проделанную работу», — отметил Чынгыз Байысов.

Масштабная газификация республики началась с 2014 года, за этот период уровень газификации страны увеличился с 22 процентов до 33 процентов, построено свыше 750 километров газопроводов, возможность подключиться к природному газу получили более 40 тысяч домовладений.

«Мы очень рады, что «Алтын-Бешик» вошел в число газифицированных жилмассивов. Для нас это всегда радостное событие. Когда мы встречались с жителями, многие задавали вопросы: а действительно ли газ будет, когда это случится, не затянется ли? А сегодня мы видим успешный результат нашей работы. Мы призываем всех подключаться к газу. Ведь это не только очень благоприятно влияет на экологию, но и природный газ намного удобнее и выгоднее в использовании», — подчеркнул в своем выступлении Арзымат Алдаяров.

В свою очередь начальник МТУ № 14 Каныбек Калиев выразил благодарность представителям мэрии Бишкека, компании «Газпром Кыргызстан», подрядной организации и поздравил жителей жилмассива «Алтын-Бешик» с праздником: «Этот день жители ждали давно. Все мы видели момент подачи газа. Многие не верили, что придет природный газ. Я приведу вам пример, когда я был квартальным 60 квартала, жители своими силами сделали проект газификации и планировали протянуть газопровод. Когда посчитали все расходы, на каждый дом вышла смета от 50 до 80 тысяч сомов. Если бы не «Газпром Кыргызстан», то нам пришлось бы еще долго ждать газификации нашего района. Спасибо вам большое за возможность и работу».

Работы по строительству газопроводов и газификации вышеуказанного жилмассива выполнены в рамках реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики и Инвестиционной программы ОсОО «Газпром Кыргызстан».

Стоит отметить, что для газоснабжения жилмассива был построен и введен в эксплуатацию новый газорегуляторный пункт, а также проведены работы по строительству внутридворовых газопроводов протяженностью 8,8 километра. Все работы выполнены в строгом соответствии с требованиями стандартов и норм с применением сертифицированных материалов.

Справка.

По итогам 2018 года компанией «Газпром Кыргызстан» построено свыше 700 километров газопроводов, созданы условия для подключения к газу более 200 тысяч жителей, охвачено более 40 тысяч домовладений. Доступ к экологическому топливу получили жители населенных пунктов Бишкека, Чуйской и Ошской областей.

На сегодняшний день уровень газификации природным газом республики составляет 33 процента. Стратегической задачей ОсОО «Газпром Кыргызстан» является увеличение уровня газификации всей Кыргызской Республики с нынешних 33 процентов до 60 процентов к 2030 году.

Масштабная газификация республики началась с 2014 года — с приходом ПАО «Газпром» на газовый рынок страны.

С момента деятельности «Газпром Кыргызстан» провел колоссальную работу по обновлению газовой инфраструктуры Кыргызской Республики, осуществляет масштабное строительство новых объектов и газификацию новых регионов страны.

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В 2019 году ведется строительство распределительных газопроводов в Бишкеке и населенных пунктах Чуйской области: жилмассивах «Аска-Таш», «Алтын-Бешик», «Учкун», «Маданият», «Достук», «Чалбай», а также в селах Романовка, Александровка, Гавриловка.

«Газпром Кыргызстан» — с теплом к людям!