Жители жилого массива «Маданият» получили доступ к природному газу

С сегодняшнего дня к системе газоснабжения подключены жители жилмассива «Маданият». Порядка тысячи горожан получили доступ к экологически чистому топливу.

В торжественной церемонии подачи газа в жилой массив приняли участие первый заместитель главы муниципальной администрации Бишкека по Первомайскому административному району Адилет Малдыбаев, заместитель генерального директора ОсОО «Газпром Кыргызстан» Мурат Сулайманов, заместитель директора филиала «Бишкекгаз» Адилет Жумабеков.

В своем выступлении представитель муниципальной администрации Адилет Малдыбаев отметил, что доступ к природному газу получили свыше тысячи горожан. «Жители давно ждали этого дня. До конца 2019 года доступ к природному газу получат жители еще трех новостроек. С 2016-го газифицированы 12 жилых массивов Первомайского района. От лица жителей Первомайского района хочу выразить благодарность компании «Газпром Кыргызстан» за вклад в социально-экономическое развитие Бишкека», — подчеркнул Адилет Малдыбаев.





Поздравляя жителей с подачей природного газа, заместитель генерального директора ОсОО «Газпром Кыргызстан» Мурат Сулайманов сообщил о том, что с 2016 года активно проводятся работы по газификации новых районов республики. «За это время газифицировали 27 населенных пунктов в Бишкеке, Чуйской и Ошской областях. Возможность подключиться к голубому топливу получили более 200 тысяч жителей, или 40 тысяч домовладений. В рамках программы газификации построено свыше 700 километров распределительных сетей. Мы эту работу будем продолжать и дальше. Газификация населенных пунктов позволит улучшить бытовые условия жителей, значительно снизить выбросы вредных веществ, особенно в зимний отопительный сезон. Я призываю жителей активно подключаться к газу. Еще раз поздравляю жителей жилого массива «Маданият», — отметил Мурат Сулайманов.

Во время мероприятия выступили также и жители жилмассива. Общее настроение выразила Чолпон Солтонбаева: «30 лет мы жили без газа. Благодарим вас за газификацию нашего района. До сегодняшнего дня отапливали дома углем, теперь будем газом топить. Все наши соседи радуются. Спасибо большое компании «Газпром Кыргызстан».





Работы по строительству газопроводов и газификации вышеуказанного жилмассива выполнены в период с июня по сентябрь 2019 года в рамках реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики и Инвестиционной программы ОсОО «Газпром Кыргызстан».

Справка. По итогам 2018 года компанией «Газпром Кыргызстан» построено свыше 700 километров газопроводов, созданы условия для подключения к газу более 200 тысяч жителей, охвачено более 40 тысяч домовладений. Доступ к экологическому топливу получили жители населенных пунктов Бишкека, Чуйской и Ошской областей.

На сегодняшний день уровень газификации природным газом республики составляет 30 процентов.

Стратегической задачей ОсОО «Газпром Кыргызстан» является увеличение уровня газификации всей Кыргызской Республики с нынешних 30 процентов до 60 к 2030 году.

Масштабная газификация республики началась с 2014 года — с приходом ПАО «Газпром» на газовый рынок страны.

С момента деятельности «Газпром Кыргызстан» провел колоссальную работу по обновлению газовой инфраструктуры Кыргызской Республики, осуществляет масштабное строительство новых объектов и газификацию новых регионов страны.

В 2019 году ведется строительство распределительных газопроводов в следующих жилых массивах Бишкека и населенных пунктах Чуйской области:

ж/м «Аска-Таш»;

ж/м «Алтын-Бешик»;

ж/м «Учкун»;

ж/м «Маданият»;

ж/м «Достук»;

ж/м «Чалбай»;

село Романовка;

село Александровка;

село Гавриловка.

«Газпром Кыргызстан» — с теплом к людям!