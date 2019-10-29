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Бизнес

«Газпром Кыргызстан» провел газ в «Аска-Таш», жители ждали этого события 30 лет

Фото «Газпром Кыргызстан»

К системе газоснабжения подключены дома столичного жилого массива «Аска-Таш». Порядка 1 тысячи 200 жителей получили доступ к природному газу.

В торжественной церемонии подачи газа приняли участие заместитель главы муниципальной администрации Бишкека по Первомайскому административному району Мавлян Аскарбеков и заместитель директора филиала «Бишкекгаз» ОсОО «Газпром Кыргызстан» Мелис Тургунбаев.

В своем выступлении заместитель главы муниципальной администрации Мавлян Аскарбеков отметил, что жители «Аска-Таша» 30 лет ждали природный газ: «В этом году мы совместно с компанией «Газпром Кыргызстан» газифицировали четыре жилых массива Первомайского района. Я призываю всех жителей данного жилмассива подключиться к природному газу. Если подключатся все жители газифицированных районов, то в рамках инвестиционной программы компании будут газифицированы также другие районы Бишкека и населенные пункты Кыргызстана. Поэтому я еще раз прошу жителей подключиться к газу до наступления холодов и встретить зиму в тепле. Еще раз поздравляю вас с праздником».

В поздравительной речи заместитель директора филиала «Бишкекгаз» Мелис Тургунбаев сообщил, что строительно-монтажные работы в данном жилом массиве начаты в мае и завершены уже в июле текущего года: «Надо отметить, что все взятые на себя обязательства «Газпром Кыргызстан» выполняет в полной мере. На 2019 год запланирована подача природного газа шести населенным пунктам  Бишкека. До этого времени природный газ получили жители жилых массивов «Маданият» и «Чалбай». Работа продолжится в таком же динамичном темпе. Скоро голубым топливом будут обеспечены жители жилмассивов «Алтын-Бешик», «Учкун», «Достук». Я уверен, что мы все встретим зиму в тепле и уюте». 

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Со словами благодарности в адрес компании и подрядной организации обратился житель «Аска-Таш» Уланбек Абдырахманов: «Спасибо вам, уважаемая администрация района, уважаемая компания «Газпром Кыргызстан», что сделали нам такой подарок к 30-летию нашего жилого массива, мы очень ждали этого события и рады, что встретим эту зиму в тепле». Уланбек Абдырахманов от имени жителей вручил благодарственные письма подрядной организации за качественную и оперативную работу.

Работы по строительству газопроводов и газификации вышеуказанного жилмассива выполнены в рамках реализации генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики и инвестиционной программы ОсОО «Газпром Кыргызстан».

Стоит отметить, что для всех жителей города к отопительному сезону продолжается специальная акция «Купи котел и получи газ в подарок». В рамках акции каждый подключившийся абонент получает 200 кубических метров газа в подарок. Бонусный объем газа действует для абонентов, которые приобрели газовый котел от партнера акции «Балтгаз». В жилом массиве «Аска-Таш» таким счастливчиком стал Шабдан Муратбек уулу.

«Газпром Кыргызстан»
Фото «Газпром Кыргызстан»

Справка

По итогам 2018 года компанией «Газпром Кыргызстан» построено свыше 700 километров газопроводов, созданы условия для подключения к газу более 200 тысяч жителей, охвачено более 40 тысяч домовладений. Доступ к экологическому топливу получили жители населенных пунктов Бишкека, Чуйской и Ошской областей.

На сегодняшний день уровень газификации природным газом республики составляет 30 процентов. Стратегической задачей ОсОО «Газпром Кыргызстан» является увеличение уровня газификации всей Кыргызской Республики с нынешних 30 до 60 процентов к 2030 году.

Масштабная газификация республики началась с 2014 года — с приходом ПАО «Газпром» на газовый рынок страны.

С момента деятельности «Газпром Кыргызстан» провел колоссальную работу по обновлению газовой инфраструктуры Кыргызской Республики, осуществляет масштабное строительство новых объектов и газификацию новых регионов страны.

В 2019 году ведется строительство распределительных газопроводов в жилых массивах Бишкека и населенных пунктах Чуйской области: жилмассивы «Аска-Таш», «Алтын-Бешик», «Учкун», «Маданият», «Достук», «Чалбай», села Романовка, Александровка, Гавриловка.

 «Газпром Кыргызстан» — с теплом к людям!
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