На трассе Бишкек — аэропорт «Манас» 14 апреля 2019 года прошел полумарафон Bakai Bank — Jaz Demi. В нем приняли участие полторы тысячи бегунов, среди них были как любители, так и профессионалы. Весенний беговой сезон стал традицией спортивного сезона Бишкека.

«Спорт является важнейшей частью воспитания молодого поколения и всех кыргызстанцев. Мы очень рады, что полумарафон Bakai Bank — Jaz Demi способствует пропаганде спорта и здорового образа жизни, укреплению спортивного духа для всех кыргызстанцев», — сказал в приветственной речи участникам заместитель председателя правления ОАО «Бакай Банк» Руслан Кагиров.

Второй год подряд титульным спонсором полумарафона Bakai Bank — Jaz Demi выступило ОАО «Бакай Банк». Все участники, успешно прошедшие дистанцию, получили памятную медаль финишера и подарки от «Бакай Банка». В весеннем полумарафоне награждены победители по 72 призовым местам по восьми категориям по трем дистанциям. В забеге участвовали и дети в возрасте от 3 до 15 лет.

На полумарафоне Bakai Bank — Jaz Demi презентована платежная карта «Bakai Bank — Jaz Demi Элкарт», которая предназначена для профессионалов и любителей спорта. При помощи этой карты можно оплачивать покупки в спортивных магазинах со скидками. Также эта карта может использоваться как платежная карта «Элкарт».

Все участники Bakai Bank — Jaz Demi отметили хорошую организацию полумарафона и большой призовой фонд.

«Я занимаюсь бегом пять лет. Сегодня очередной праздник для нас. Все готовятся на этот забег очень серьезно. Многие обязательно покупают новую форму, кроссовки и ждут его с нетерпением. Я очень рада, что число участников с каждым годом увеличивается. Это говорит о том, что быть здоровым — это модно! Спасибо «Бакай Банку» за организацию, получился большой масштабный праздник. Спасибо большое руководству банка, что работает в направлении оздоровления нации», — поделилась участница забега Айгуль Алыкулова.

Все организовано на высшем уровне, отлично продуманы зоны отдыха, запас воды. Большой пример для нашей молодежи, как надо заниматься спортом. Огромное спасибо, низкий поклон «Бакай Банку», немногие готовы выступать партнерами подобных мероприятий. Участник забега Данил Гандалиппи

1-е место — 10 тысяч сомов;

2-е место — 5 тысяч сомов;

3-е место — 3 тысячи сомов.

Заместитель председателя правления ОАО «Бакай Банк» Руслан Кагиров вручил сертификаты победителям забега на 21 км:

Кроме того, от «Бакай Банка» награждены победители по следующим номинациям:

Почетный бегун — Барамидин Кадыров, 2 тысячи сомов;

Почетная бегунья — Наиля Шакирова, 2 тысячи сомов;

Самый молодой бегун — Аюна Токторова, 2 тысячи сомов;

Стильная корпоративная команда — 4 тысячи сомов;

Самый оригинальный костюм: 1-е место — Айгуль Алыкулова, 3 тысячи сомов; 2-е место — Арген Самарбек уулу, 2 тысячи сомов; 3-е место — Даниэль Жээнбеков, 1 тысяча сомов;

конкурс хэштега — Бекжан Кошубеков, 2 тысячи сомов.

Списки победителей: женщины — 5 км, 10 км, 21 км; мужчины — 5 км, 10 км, 21 км.

Цель полумарафона — это прежде всего пропаганда здорового образа жизни.

Bakai Bank — Jaz Demi проводится второй год подряд. В 2019-м это был бег со смыслом, ведь часть собранных средств пойдет на благотворительность — на покупку тростей для незрячих.

***

ОАО «Бакай Банк» 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах республики.