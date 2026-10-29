Загрязнение воздуха в Бишкеке сегодня утром отмечено как «очень вредное». Такие данные были указаны в рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality по состоянию на 6.30.

Индекс качества воздуха, по данным сайта, составлял 202 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

Многие бишкекчане, а также жители Чуйской области, отмечают, что смог снова окутал регион. Чиновники постоянно обещают решить проблему и заверяют, что ситуация улучшается. Однако реалии говорят об обратном.