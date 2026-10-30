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24.kg

Загрязнение воздуха в Бишкеке на 30 октября. Столица на втором месте

23:00, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 23.00 Бишкек находится на втором месте.

Статус города отмечен как «нездоровый». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 207 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

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Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

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