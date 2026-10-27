Власти КР намерены улучшить инфраструктуру мемориального комплекса «Ата-Бейит»

Министерство культуры, информации и молодежной политики по поручению президента Кыргызстана объявляет открытый архитектурный конкурс на разработку концепции строительства, благоустройства и развития инфраструктуры мемориального комплекса «Ата-Бейит».

Координация и контроль за исполнением поручения осуществляются государственным секретарем Арсланом Койчиевым.

Основная цель конкурса — сохранение исторического и духовного значения комплекса, создание современного архитектурного пространства, отражающего национальную память, благоустройство территории и обеспечение комфортных условий для посетителей.

К участию в конкурсе приглашаются архитекторы, проектные и градостроительные организации, инженеры, дизайнеры, научно-исследовательские учреждения, а также творческие коллективы, обладающие соответствующей профессиональной квалификацией и опытом.

Основные требования конкурса предусматривают сохранение исторического облика комплекса и существующих мемориальных объектов, архитектурное развитие территории, благоустройство и озеленение, совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры, создание условий для памятных мероприятий, приема официальных делегаций, а также обеспечение доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Участникам необходимо представить архитектурную концепцию развития комплекса, генеральный план территории, эскизные проекты предлагаемых объектов, предложения по благоустройству и развитию инфраструктуры, визуализационные материалы, пояснительную записку, предварительный расчет стоимости проекта и план его поэтапной реализации. Также необходимо представить документы, подтверждающие профессиональную квалификацию участника.

Представленные проекты будут оцениваться специальной комиссией по следующим критериям: соответствие историко-мемориальному значению комплекса, архитектурная выразительность и оригинальность, гармоничное сочетание с природным ландшафтом, функциональность, безопасность, экологическая устойчивость, экономическая обоснованность и возможность практической реализации.