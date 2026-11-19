Общественный фонд «Лига защитников прав ребенка» и «Яндекс Кыргызстан» запустили программу для поддержки женщин-курьеров, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях: одиноких матерей, а также женщин, столкнувшихся с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью, в том числе у мужа или детей. Формат и объем поддержки определяет фонд в зависимости от конкретного случая. Программа работает в формате пилота — поддержку фонда уже получают восемь женщин.

Участницы программы смогут получить психологическую, юридическую и гуманитарную помощь.

Фонд подберет формат поддержки индивидуально — например, поможет организовать консультацию юриста, приобрести продукты питания или товары для детей.

Заявку на участие в программе можно подать через приложение для исполнителей «Яндекс Про» — информация размещена в разделе «Главное о сотрудничестве» в статье «Помощь женщинам-курьерам». «Яндекс Go» рассмотрит и проверит заявку в течение пяти дней. Если потенциальная участница соответствует критериям программы, ее запрос передадут в фонд. Дополнительные вопросы об условиях участия в программе можно задать службе поддержки «Яндекс Go».

Программа предназначена для женщин-курьеров, которые выполняют заказы сервисов «Еда» и «Доставка» в «Яндекс Go». На момент подачи заявки профиль должен быть активен, сотрудничество должно продолжаться не менее четырех недель, а сама участница должна соблюдать стандарты сервиса. Для подтверждения статуса одинокой матери, наличия инвалидности или тяжелого заболевания фонд может запросить подтверждающие документы. Решение о предоставлении помощи принимает фонд.

«За каждой заявкой стоит своя история и обстоятельства, поэтому для нас важно не просто оказать помощь, а разобраться в ситуации каждой женщины и подобрать поддержку, которая действительно ей необходима. За годы работы мы убедились, насколько важно, чтобы женщины и дети, оказавшиеся в непростых обстоятельствах, могли вовремя получить профессиональную помощь и не оставались один на один со своими проблемами. Мы рады сотрудничеству с «Яндекс Кыргызстан», которое позволяет расширить возможности поддержки», — Назгуль Турдубекова, директор общественного фонда «Лига защитников прав ребенка».

Общественный фонд «Лига защитников прав ребенка» (Коомдук Фонд «Баланын Укугун Коргоочулардын Лигасы») с 2008 года помогает детям и женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.