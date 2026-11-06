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24.kg

Конкурс «Народный гид» от «Межгород Яндекс Go» продлен до 30 ноября

13:21, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
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«Межгород Яндекс Go» объявил о продлении конкурса «Народный гид» до 30 ноября. У участников появилось больше времени, чтобы рассказать о своих любимых местах.

Инициатива призвана рассказать о неизвестных и живописных локациях Кыргызстана, находящихся в стороне от популярных направлений и проложить новые маршруты.

Это не обязательно должно быть что-то эффектное или живописное. Место может быть самым обычным, но ценным лично для участников: любимая роща, тропинка к реке, горный уступ или уголок, с которым связаны теплые воспоминания. Организаторы конкурса призывают открыть Кыргызстан по-новому — поделиться любимыми локациями, которые поражают красотой и хранят особые воспоминания.

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Авторы трех самых ярких работ получат большие наборы для путешествий:

  • крутая, удобная и вместительная тележка, на которой можно увезти весь необходимый туристу набор;
  • надувная 4-местная палатка;
  • двухместный самонадувной матрас с интегрированными надувными подушками;
  • каремат;
  • спальный мешок;
  • трекинговые палочки и многое другое.

А еще 10 участников получат фирменный мерч и промокоды на поездки в сервисе «Межгород от Яндекс Go».

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Нередко самые интересные места находятся не в крупных городах, а в отдаленных уголках, и добраться до них бывает непросто. В таких случаях может выручить сервис «Межгород от Яндекс Go» для поездок между городами. Сейчас доступны маршруты из Бишкека в Балыкчи, Чолпон-Ату, Каракол, Токмок и Кара-Балту, а из Оша — в Манас.

В приложении можно забронировать сразу весь салон или же оплатить одно или несколько мест и поехать с попутчиками. Как и в других тарифах «Яндекс Go», жизнь и здоровье водителя и пассажиров во время поездки застрахованы на сумму до 800 тысяч сомов.

Продление конкурса «Народный гид» до 30 ноября дает шанс тем, кто откладывал съемку, а сервис Межгород от «Яндекс Go» поможет добраться до любимого места.

Условия участия:

  • опубликовать Reels или фотокарусель про любимое место в открытом профиле Instagram;
  • в описании поделиться полезным (например: где вкусно поесть, хорошо поспать, в какой час смотреть самый незабываемый закат);
  • добавить геометку или координаты;
  • поставить хэштег #Ятут;
  • отметить страницу @yandex.go.kyrgyzstan и подписаться на нее;
  • не удалять публикацию и не закрывать доступ к аккаунту до подведения итогов.

Принять участие в конкурсе можно до 30 ноября. 7 декабря жюри подведут итоги и объявят тех, чьи публикации по-новому открывают Кыргызстан.

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