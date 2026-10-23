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24.kg

За травлю в интернете в Кыргызстане предлагают сажать до семи лет

10:59, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане предлагают ввести уголовную ответственность за буллинг и кибербуллинг с наказанием вплоть до семи лет лишения свободы. Законопроект, предусматривающий изменения в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях, внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша. 

Документ предусматривает введение отдельной уголовной статьи за систематическую травлю, в том числе через интернет, социальные сети и мессенджеры. Под буллингом предлагается понимать неоднократные умышленные действия, направленные на унижение, запугивание, преследование, социальную изоляцию человека или причинение ему психологических страданий.

За травлю, не содержащую признаков преступления, предлагается установить штрафы: 5 тысяч 500 сомов за буллинг и 7 тысяч 500 сомов за кибербуллинг.

Если систематическая травля повлекла существенное нарушение прав и законных интересов потерпевшего, предлагается предусмотреть уголовное наказание в виде штрафа от 50 тысяч до 100 тысяч сомов либо исправительных работ от одного года до трех лет.

Более строгое наказание предусмотрено за травлю несовершеннолетних, действия группы лиц, распространение персональных данных жертвы для ее преследования, использование служебной или иной зависимости, а также за кибербуллинг. В этих случаях штраф может составить от 100 тысяч до 200 тысяч сомов либо последовать лишение свободы до трех лет.

Если травля привела к причинению менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью, виновному может грозить от трех до семи лет лишения свободы.

Отдельное изменение касается возраста уголовной ответственности. Депутаты предлагают привлекать к ней уже с 14 лет за доведение до самоубийства или склонение к нему, если преступление совершено путем систематической травли или кибербуллинга. За такие деяния соответствующие статьи Уголовного кодекса предусматривают от шести до восьми лет лишения свободы.

В справке-обосновании отмечается, что действующее законодательство не содержит отдельных норм, непосредственно регулирующих буллинг и кибербуллинг. Авторы инициативы считают, что существующие статьи об оскорблениях и хулиганстве не учитывают особенности продолжительной травли, особенно среди школьников.

Разработчики также ссылаются на резонансные случаи гибели школьников и жестокого избиения ученицы, после которого, согласно документу, пострадавшей начали поступать угрозы убийством и поджогом дома.

По мнению авторов законопроекта, введение отдельных составов правонарушений и преступлений позволит усилить защиту детей и других граждан от систематической травли как в повседневной жизни, так и в интернете.

Отмечается, что законопроект размещен для общественного обсуждения 29 сентября, замечаний и предложений по нему не поступило.

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