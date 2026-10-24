В Кербене построят больницу на 100 мест

В следующем году в Кербене планируют построить Центр общей врачебной практики на 100 мест. Об этом президент Садыр Жапаров сообщил 24 октября на встрече с активом и жителями Аксыйского района во время рабочей поездки в Джалал-Абадскую область.

Глава государства сообщил о росте бюджета района.

Если в 2021 году он составлял 154 миллиона сомов, то по итогам 2025 года достиг 308 миллионов сомов. На капитальные вложения из республиканского бюджета предусмотрели 355 миллионов сомов, из которых к 1 октября выделили 347 миллионов сомов.

Отдельно Жапаров остановился на развитии энергетики. В Аксыйском районе ввели в эксплуатацию малые ГЭС «Тосту» мощностью 0,5 мегаватта и «Аксы» мощностью 4,75 мегаватта.

Президент также отметил, что в Кербене продолжается строительство жилого комплекса Государственной ипотечной компании. Среди других приоритетов он назвал обеспечение жителей чистой питьевой водой, развитие ирригации и освоение богарных земель.

Кроме того, глава государства подчеркнул важность поддержки сельского хозяйства, в том числе предоставления фермерам льготных кредитов для развития хозяйств.