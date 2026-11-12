Украина отклонила предложение США по изменению своих границ — СМИ

Украина отклонила новое предложение США о пересмотре своих границ, которое могло бы разблокировать мирное урегулирование с Россией. Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что предложение Вашингтона заключается в том, чтобы признать полный контроль РФ над ЛНР и ДНР в новых границах по текущей линии соприкосновения. При этом Киев не был бы вынужден сдавать удерживаемые на оставшейся территории регионов города.

«Украина отклонила новое предложение США о пересмотре границ в попытке возобновить мирные переговоры с Россией… Украинская делегация никогда не обсуждала никаких уступок по территориям… Украина никогда этого не признает, ни де-факто, ни де-юре», — говорится в публикации.

Ранее газета Politico сообщала, что вопрос территорий может обсуждаться во второй день переговоров в Абу-Даби. По окончании встречи стороны не комментировали эту тему.