Урбанист Эмиль Насритдинов предложил сохранить историческую городскую планировку Узгена и превратить его в привлекательное место для туристов. Об этом он сообщил на форуме OSK Property — 2026.

По словам урбаниста, Узген — один из немногих городов Кыргызстана, где сохранилась традиционная городская планировка XVII-XVIII веков. Сохранение исторических особенностей города, в том числе традиционного базара, может стать одним из способов привлечения туристов.

Урбанисты разрабатывают направления развития городов на ближайшие 20-30 лет. Особое внимание уделяется не только улучшению инфраструктуры, но и сохранению уникальных особенностей каждого города.

Эмиль Насритдинов считает, что решения по развитию городов должны приниматься не только на уровне руководства, но и с учетом предложений и потребностей местных жителей.