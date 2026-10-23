The Telegraph назвал кандидатов на участие в переговорах с Путиным от Европы

The Telegraph назвал пять кандидатов на участие в переговорах с Путиным от Европы, пишет Meduza.

Это премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. К потенциальным кандидатам на эту роль уже обращались, пишет издание.

Читайте по теме Украинский вопрос. Евросоюз ищет переговорщика для диалога с Путиным

По словам источника, знакомого с ходом обсуждения, на переговоры с Путиным от ЕС могут отправить не одного лидера, а целую группу. Это позволит избежать внутренней конкуренции между странами и риска наложения вето на отдельных кандидатов. К тому же прошлые попытки договориться о едином представителе Европы не принесли результата.

Накануне, 22 октября, издание Politico также сообщило, что в Европе обсуждают кандидатов для переговоров с Кремлем. Politico, как и The Telegraph, называет Александра Стубба одним из более вероятных представителей, поскольку у него сложились хорошие отношения с Дональдом Трампом.