Загрязнение воздуха. В Кыргызстане намерены полностью убрать датчики IQAir

В Кыргызстане намерены демонтировать все датчики IQAir. Из 12 установленных устройств 6 уже убрали. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Женишбек Сейдалиев на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

По его словам, показания датчиков IQAir существенно отличаются от данных оборудования Гидрометеорологической службы. В министерстве считают, что информация, поступающая от этих устройств, недостоверна.

«Датчики IQAir физически может установить любой человек, но их данные попадают на сайт. Информация неправильная, срок эксплуатации устройств истек, показатели недостоверные. При сравнении со сведениями Кыргызгидромета наблюдается большая разница. Мы хотим убрать датчики IQAir», — сказал чиновник.

Депутат Уланбек Жаанбаев в ответ отметил, что объяснения о датчиках не меняют фактического состояния воздуха. По его словам, несмотря на обсуждение достоверности показаний, проблема загрязнения остается, а уровень заболеваний органов дыхания, как заявил нардеп, вырос более чем на 20 процентов.