Температурные рекорды. В каком году Бишкек пережил самое холодное 24 октября

Самым холодным 24 октября в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было в 1955 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали -4,3 градуса.

Самым теплым — 24 октября 1979-го, когда температура составила +29,3 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры октября для столицы составляет +11,6 градуса.

За все время наблюдений самым холодным стал октябрь 1901 года со среднемесячной температурой +6 градусов.

Самым теплым — октябрь 1997-го со средней температурой +15,9 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 24 октября в столице ясно. Днем воздух прогреется до +9 градусов, а ночью температура опустится до -2.