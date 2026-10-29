Сообщение о заложенной бомбе пришло в КГМА имени Ахунбаева Бишкека

В КГМА имени Исы Ахунбаева поступило анонимное сообщение о заложенной бомбе. Об этом 24.kg сообщила администрация вуза.

По его данным, сегодня в Медакадемии отмечали посвящение в студенты. Приблизительно после 17.00 поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Сработала сигнализация.

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«Приехали правоохранители. Но так как рабочий день закончился, сотрудников в здании не было и эвакуацию как таковую особо не проводили», — рассказали в администрации.

Правоохранители проверили здание, взрывное устройство не обнаружили.

Позже сообщения о бомбе поступили в КРСУ и КГУ имени Ишеналы Арабаева. Студентов и сотрудников вузов эвакуировали.