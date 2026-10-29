Бомбу в здании КГМА имени Исы Ахунбаева не нашли

В здании КГМА имени Исы Ахунбаева взрывное устройство не обнаружено. Об этом сообщает УВД Октябрьского района столицы.

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По его данным, в УВД поступила информация о том, что на электронную почту вуза поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании учебного заведения.

По факту сотрудниками милиции организованы необходимые проверочные мероприятия. На место происшествия прибыли соответствующие службы, в том числе кинологи со служебными собаками, которые провели обследование здания и прилегающей территории.

По результатам проверки взрывное устройство и другие подозрительные предметы не обнаружены.