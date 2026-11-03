Премьер Бельгии подал в отставку из-за провала переговоров о бюджете

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подал королю прошение об отставке из-за провала коалиционных переговоров о бюджете страны на 2027 год. Об этом говорится в официальном заявлении королевского дворца.

В условиях повышения военных расходов правительству королевства не хватает в годовом бюджете 10 миллиардов евро. Для поиска этих средств чиновникам необходимо либо сокращать социальные расходы, либо повышать налоги и сборы.

В 2025 году госдолг Бельгии достиг 735 миллиардов евро (110 процентов ВВП). Это беспрецедентно высокий уровень, отмечают эксперты.

Король Филипп отклонил прошение об отставке и поручил премьеру продолжать переговоры о бюджете королевства. Сам монарх проведет консультации с председателями партий правящего большинства.