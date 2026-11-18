Пресс-служба ГУВД Бишкек прокомментировала сообщения в соцсетях о том, что между футболистами U-17 Кыргызстана и Йемена якобы произошла массовая драка.

По данным милиции, информация о массовой драке не соответствует действительности.

« Между футболистами произошла кратковременная потасовка, в результате которой никто не пострадал. ГУВД Бишкека

«Сотрудники полка патрульно-постовой службы милиции, находившиеся на месте для обеспечения охраны общественного порядка, оперативно вмешались в ситуацию, пресекли конфликт и урегулировали обстановку», — отметили в ГУВД.

Напомним, встреча молодежной сборной Кыргызстана по футболу в отборочном раунде Кубка Азии (U-17) с командой из Йемена завершилась со счетом 0:0.