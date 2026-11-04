Манасчи смогут получать по 62 тысячи сомов в месяц после конкурсного отбора

Проект постановления кабинета министров КР «О вопросах развития и поддержки института манасчи» вынесен на общественное обсуждение.

Основной задачей документа является закрепление статуса «Манасчи» за носителями уникального искусства исполнения эпоса «Манас», обеспечение их государственной поддержкой посредством денежного вознаграждения, в целях «создания благоприятных условий для их творческой, научной, наставнической и педагогической деятельности».

По данным Минкультуры, подобная практика успешно применяется в ряде стран и регионов. Так, в Республике Саха (Якутия) исполнителям олонхо выплачивается ежемесячная стипендия в размере 30 тысяч рублей, в Калмыкии — 2 тысячи долларов, в Узбекистане исполнителям бахши и макома — 500 долларов.

В КР планируется ввести такие выплаты, начиная с 2027 года.

Лицам, успешно прошедшим конкурсный отбор и включенным в систему денежного вознаграждения, предлагается установить выплату в сумме 62 тысячи сомов до удержания налогов и иных обязательных платежей.

При определении размера учитывается сложившийся уровень оплаты труда манасчи, работающих по штатному расписанию. В качестве ориентира принимается наиболее высокий размер заработной платы артиста-манасчи, составляющий 50 тысяч сомов в месяц после удержания налогов и иных обязательных платежей.

Дополнительным ориентиром является средняя номинальная заработная плата по республике, которая, по данным Национального статистического комитета, по итогам января — августа 2026 года составила 55 тысяч 79 сомов.

Общая годовая потребность в бюджетных средствах на указанные выплаты составит 20 миллионов 63,8 тысячи сомов.