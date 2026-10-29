Манасчи, акыны и военные выступят на площади Ала-Тоо в Бишкеке

30 октября на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке состоится республиканское мероприятие «Манас айтуу», посвященное популяризации эпоса «Манас», национальных традиций и культурного наследия кыргызского народа. Об этом сообщают организаторы.

Начало мероприятия — в 16.00.

В программе примут участие курсанты Военного института Министерства обороны, военнослужащие Национальной гвардии, представители силовых структур, манасчи и акыны-импровизаторы.

Зрителям представят художественное исполнение отрывков из эпоса «Манас», рассказывающих о переселении кыргызского народа с Алтая на Ала-Тоо, рождении Манаса, его провозглашении ханом и объединении 40 соратников.

Также запланированы выступления акынов, исполнение Государственного гимна Кыргызстана, показательные выступления почетного караула Национальной гвардии с оружием и демонстрация приемов армейского рукопашного боя. По итогам мероприятия лучших участников наградят.

Организаторы отмечают, что событие проводится в рамках реализации президентского указа от 18 декабря 2024 года «Улуттук дем — дүйнөлүк бийиктик» и направлено на сохранение национального наследия и воспитание патриотизма среди молодежи.