Шеф-редактор 24.kg награждена нагрудным знаком Минкультуры

Шеф-редактор информационного агентства 24.kg Айзада Кутуева награждена нагрудным знаком «Заслуженный деятель культуры КР» Министерства культуры, информации и молодежной политики.

Церемония прошла в Национальной историческом музее Бишкека, где представителей СМИ поздравляли с Днем информации и печати Кыргызской Республики.

Коллектив 24.kg поздравляет Айзаду с наградой! Желаем острого пера и всегда оставаться на гребне информационной волны. Пусть интуиция никогда не подводит, сенсации сами идут в руки, а источники всегда будут надежными.