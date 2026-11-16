В США предлагают 120 тысяч долларов за прохождение игры GTA 6

Американская компания Kalshi ищет человека, который будет играть в долгожданную GTA 6, вести прямые трансляции и изучать экономику виртуального мира.

За работу обещают от 100 до 120 тысяч долларов и еще 15 тысяч в качестве бонуса. Дополнительно предоставят огромный 100-дюймовый телевизор, PlayStation 5 или Xbox и деньги на доставку еды.

Но есть условия: кандидату должно быть не менее 18 лет, необходимо иметь 10 лет игрового опыта и минимум три года заниматься стримингом.

Играть предстоит с первого дня выхода GTA 6 — 19 ноября. При этом нужно будет не только проходить сюжет, но и выяснить, как релиз повлияет на реальную экономику США, в том числе на прогулы работы и заказы еды.