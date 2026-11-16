USD87.44EUR96.69RUB1.06
24.kg

В США предлагают 120 тысяч долларов за прохождение игры GTA 6

23:16, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Американская компания Kalshi ищет человека, который будет играть в долгожданную GTA 6, вести прямые трансляции и изучать экономику виртуального мира.

За работу обещают от 100 до 120 тысяч долларов и еще 15 тысяч в качестве бонуса. Дополнительно предоставят огромный 100-дюймовый телевизор, PlayStation 5 или Xbox и деньги на доставку еды.

Но есть условия: кандидату должно быть не менее 18 лет, необходимо иметь 10 лет игрового опыта и минимум три года заниматься стримингом.

Играть предстоит с первого дня выхода GTA 6 — 19 ноября. При этом нужно будет не только проходить сюжет, но и выяснить, как релиз повлияет на реальную экономику США, в том числе на прогулы работы и заказы еды.

Материалы по теме

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Выборы президента: ЦИК откроет участки в местах массового скопления людей

 

Третий кандидат в президенты набрал нужный порог подписей на выборы

 

В Кыргызстане 18 ноября пройдет пробное голосование

 

Выборы-2027. Почти 70 процентов подписей в поддержку кандидатов отдают мужчины

 

ЦИК Кыргызстана изменил порядок подсчета голосов на выборах

 

Садыр Жапаров прокомментировал свое предупреждение о возможных провокациях

 

Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

 

Талибы ограничили доступ афганских женщин к медицинской помощи

 

Жителям 10-го микрорайона Бишкека восстановили отопление

 

Вечерний дайджест: основные события 16 ноября в Кыргызстане

 

Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 ноября: без осадков

 

В России в учебнике вырезали строки про няню и кружку из стихотворения Пушкина

 

Атака на Иран

Иран планирует покушение на Трампа, заявили в разведке Израиля

 

Определена дата встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне

 

Все базы США от Западной Азии до Европы станут законной целью, заявили в Иране

 

США объявили награду в 20 миллионов долларов за данные о ядерной программе Ирана

 

В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

 

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

Власть

Прощайте, защищенные бланки. Сертификаты в Кыргызстане станут электронными

 

На Иссык-Куле и Сон-Куле еще на три года запретили промышленный вылов рыбы

 

Кто и что будет говорить при ЧС? В Кыргызстане создают единый медиаштаб

 

Выборы президента: ЦИК откроет участки в местах массового скопления людей

 

Депутат: В Бишкеке имеются 22 многоэтажки, построенные без разрешения

 

Дастан Бекешев потребовал публично сообщать об изменениях в генплан Бишкека

 

Ситуация вокруг Украины

Основателя Wildberries Татьяну Ким включат в новый санкционный список ЕС

 

Европа намерена участвовать в переговорах по Украине в формате Е5 + ЕС

 

Первый трехсторонний саммит США, РФ и КНР: тема Украины обсуждаться не будет

 

РФ и Украина готовы к «практическим компромиссам» для завершения войны — Кушнер

 

В Пентагоне заблокировали выдачу Украине лицензии на производство ракет Patriot

 

В ЕС определили состав делегации на переговорах с Россией по Украине

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18