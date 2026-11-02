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Призвала к диалогу с РФ. На выборах в Болгарии лидирует действующий президент

08:56, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В Болгарии накануне прошел второй тур голосования на президентских выборах. Действующая глава государства Илияна Йотова и кандидат на должность вице-президента Кирил Вылчев лидируют с 58,2 процента голосов после подсчета 100 процентов бюллетеней.

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Соперник действующего болгарского президента, бывший исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гюров, признал поражение. За него отдали голоса 38,6 процента болгар.

Второй тур президентских выборов прошел в Болгарии в воскресенье, граждане страны выбирали одного из двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов в первом туре.

Ранее Илияна Йотова призвала страны Евросоюза открыть каналы связи с Россией. В интервью Nova TV она заявила, что европейским государствам следует «позвонить президенту Путину», а Болгария могла бы участвовать в урегулировании конфликта в Украине в качестве дипломатического канала.

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