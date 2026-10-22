Известная модель Кайли Дженнер вышла на подиум в бюстгальтере за 50 миллионов долларов. Показ Victoria's Secret Fashion Show 2026 прошел в Лос-Анджелесе.

Нижнее белье создано совместно с ювелирным домом Jacob & Co. Изделие практически полностью сделали из золота и инкрустировали 4 тысячами 410 натуральными бриллиантами. Центральным элементом стал крупный желтый бриллиант весом 75,54 карата — его оценивают примерно в 22 миллиона долларов.

Над созданием лифа трудились 15 мастеров, потративших более 1 тысячи часов на ручную сборку. Ювелирное белье полностью соткано из золота.

Кайли Дженнер впервые вышла на подиум Victoria’s Secret Fashion Show.

В этом году шоу было посвящено четырем временам года: на подиуме представили образы, вдохновленные весной, летом, осенью и зимой. Отдельный сегмент подготовили для молодежной линии PINK.