В мэрии Бишкека расследуют 44 материала о возможных нарушениях

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поручил расследовать случаи возможных нарушений в работе муниципальных служб и принять кадровые меры в отношении виновных сотрудников. Об этом сообщили в столичном муниципалитете.

На плановом совещании обсудили ремонт дорог и тротуаров, состояние конечных остановок общественного транспорта и детских площадок и рассмотрели качество работы муниципальных служб и исполнение поручений мэра.

По данным городских властей, сейчас расследуют 44 материала в отношении должностных лиц муниципалитета и его структурных подразделений.

По итогам проверок примут соответствующие меры.

Отдельно Джунушалиев обратил внимание на случай перевода 5 тысяч сомов от предпринимателя сотруднику муниципальной администрации. Мэр поручил провести служебное расследование, установить всех причастных и принять кадровые решения, в том числе рассмотреть вопрос об увольнении сотрудника, получившего деньги.

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Градоначальник призвал горожан сообщать о конкретных и зафиксированных фактах возможных нарушений со стороны работников мэрии и муниципальных служб. Он заявил о готовности лично рассматривать такие обращения и оперативно реагировать на них.

Сообщить о возможных нарушениях можно по телефонам: