USD87.45EUR97.54RUB1.08
24.kg

В мэрии Бишкека расследуют 44 материала о возможных нарушениях

10:16, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поручил расследовать случаи возможных нарушений в работе муниципальных служб и принять кадровые меры в отношении виновных сотрудников. Об этом сообщили в столичном муниципалитете.

На плановом совещании обсудили ремонт дорог и тротуаров, состояние конечных остановок общественного транспорта и детских площадок и рассмотрели качество работы муниципальных служб и исполнение поручений мэра.

По данным городских властей, сейчас расследуют 44 материала в отношении должностных лиц муниципалитета и его структурных подразделений.

По итогам проверок примут соответствующие меры.

Отдельно Джунушалиев обратил внимание на случай перевода 5 тысяч сомов от предпринимателя сотруднику муниципальной администрации. Мэр поручил провести служебное расследование, установить всех причастных и принять кадровые решения, в том числе рассмотреть вопрос об увольнении сотрудника, получившего деньги.

Блок YouTube

Градоначальник призвал горожан сообщать о конкретных и зафиксированных фактах возможных нарушений со стороны работников мэрии и муниципальных служб. Он заявил о готовности лично рассматривать такие обращения и оперативно реагировать на них.

Сообщить о возможных нарушениях можно по телефонам:

  • 0312979195, добавочный 0603;
  • 0312979195, добавочный 0602.

Материалы по теме

«Бишкекасфальтсервис» будет наносить дорожные разметки днем

В Бишкеке за пять дней снесли 77 незаконных построек

Гинекологический центр Бишкека нарушил правила утилизации отходов

Бишкекчан попросили не выносить мусор до 19.00

Бишкек получил международную награду в ЮАР за безналичную оплату проезда

Мэр Айбек Джунушалиев рассказал, как получил квартиру в Бишкеке

За два года в Бишкеке вырубили более 5,5 тысячи деревьев

«Я не хочу создавать себе образ» — столичный мэр о своей публичности

В Бишкеке могут построить метро, если будут инвесторы

Айбек Джунушалиев опроверг слухи о родстве с президентом

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Еще один претендент на должность президента подал заявление в ЦИК

 

Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

 

Плюс один. Предприниматель Акай Кыдыров намерен участвовать в выборах президента

 

Исхак Масалиев сдал тест на знание госязыка

 

Общество

Создать единый реестр доступности зданий предлагают в Кыргызстане

 

Киберапокалипсис. Возможен ли он в Кыргызстане?

 

В Бишкеке простились с Розой Айтматовой

 

Попытка захвата самолета Flydubai: власти ОАЭ наградили экипаж

 

Нарын: в Ак-Талаа открылась долгожданная школа

 

Работал в Узбекистане — стаж зачтут в Кыргызстане. Внесен законопроект о пенсиях

 

Атака на Иран

США предупредили страны Персидского залива о возобновлении войны с Ираном — СМИ

 

Агрессия извне в регионе. Тегеран, Исламабад, Анкара и Эр-Рияд созвали встречу

 

Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

 

Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

 

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Власть

Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

В Кыргызстане пересмотрят пенсии с 1 января. Кто получит больше денег

 

Жапаров изменил состав оргкомитета V Народного курултая. Кто вошел и кто выбыл

 

В Кыргызстане создадут единую платформу для проверки криптокомпаний на санкции

 

«Пусть меня посадят». Что Бабанов говорил Садыру Жапарову о возвращении

 

Ситуация вокруг Украины

Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

 

В ЕС недовольны звонком глав Финляндии и Норвегии Путину — не согласовали

 

Президент Финляндии и премьер Норвегии позвонили Путину: обсудили Украину

 

Зеленский подписал указ об усилении круговой обороны городов Украины

 

Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для ударов — Илон Маск

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине: что известно на сегодня

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18