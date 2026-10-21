Лишь Камила Талиева выступила против: принят закон о назначении главы НАН

Жогорку Кенеш одобрил в трех чтениях законопроект об изменениях в законы «О науке» и «О Национальной академии наук».

Одно из наиболее обсуждаемых положений документа — возможность в исключительных случаях назначать президентом НАН человека без ученой степени или ученого звания. Такое решение, согласно законопроекту, сможет принимать президент Кыргызстана.

Законопроект изначально не включили в повестку дня, однако позже его добавили и предложили рассмотреть сразу в трех чтениях без обсуждения.

Депутаты поддержали предложения. Единственной, кто выразил несогласие, стала Камила Талиева.

«В статье 14 написано, что в исключительных случаях президентом Академии наук может стать человек без ученой степени. Но что значит «исключительные случаи»? Если речь о научном учреждении, почему его президент может не иметь ученой степени? Это нонсенс. У меня вопрос: этот закон написан для кого-то конкретного? Если для кого-то, это неправильно», — сказала она.

Напомним, законопроект также расширяет права НАН самостоятельно распоряжаться доходами (в том числе от аренды), увеличивает отчисления спецсредств вузов на внутренние исследования с 1 до 3 процентов и закрепляет базовое финансирование научно-исследовательских институтов за профильными министерствами.