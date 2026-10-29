Кыргызстанка завоевала бронзу на молодежном чемпионате мира по боксу

Кыргызстанка Мээрим Чыныбекова завоевала бронзу на чемпионате мира по боксу в Черногории. Это престижный международный турнир среди спортсменов не старше 19 лет (U-19) под эгидой международной федерации World Boxing.

Наша представительница выступала в весовой категории до 80 килограммов и стартовала со стадии ½ финала.

Она уступила сопернице из Индии Меге Шеоканд и оказалась на третьем месте турнира. Мега Шеоканд взяла серебро, оказавшись слабее спортсменки из России Екатерины Фроловой. Россиянка завоевала первое место и звание чемпионки.