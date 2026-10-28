Начало отопительного сезона: потребителей призывают вовремя заплатить за газ
В канун наступления холодов и начала отопительного сезона компания «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов проверить свой баланс и погасить имеющуюся задолженность за голубое топливо.
Оплата за потребленный природный газ должна производиться не позднее 20-го числа месяца, следующего за расчетным. Это не только исполнение договорных обязательств, но и гарантия домашнего тепла и комфорта в зимний период.
Возобновление газоснабжения может занять до трех рабочих дней после полного погашения задолженности. Для соблюдения норм безопасности подключение производится с участием специалистов компании. В начале отопительного сезона нагрузка на технические службы резко возрастает, что может спровоцировать очереди на подключение.
Узнать свою задолженность можно следующими способами:
- в мобильном приложении «Мой газ»;
- в «личном кабинете» на официальном сайте gazprom.kg;
- в ежемесячной квитанции;
- в мобильном приложении «Мой дом»;
- по телефону справочной службы 4444.
Заплатить за газ можно через приложения «Мой газ», «Мой дом», приложения банков (BAKAI, MBank и других) или в ближайшем офисе обслуживания абонентов.
«Газпром Кыргызстан» благодарит абонентов за своевременные платежи, которые позволяют обеспечивать бесперебойную работу газораспределительной системы в пиковые нагрузки.