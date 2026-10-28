Начало отопительного сезона: потребителей призывают вовремя заплатить за газ

В канун наступления холодов и начала отопительного сезона компания «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов проверить свой баланс и погасить имеющуюся задолженность за голубое топливо.

Оплата за потребленный природный газ должна производиться не позднее 20-го числа месяца, следующего за расчетным. Это не только исполнение договорных обязательств, но и гарантия домашнего тепла и комфорта в зимний период.

Возобновление газоснабжения может занять до трех рабочих дней после полного погашения задолженности. Для соблюдения норм безопасности подключение производится с участием специалистов компании. В начале отопительного сезона нагрузка на технические службы резко возрастает, что может спровоцировать очереди на подключение.

Узнать свою задолженность можно следующими способами:

в мобильном приложении «Мой газ»;

в «личном кабинете» на официальном сайте gazprom.kg;

в ежемесячной квитанции;

в мобильном приложении «Мой дом»;

по телефону справочной службы 4444.

Заплатить за газ можно через приложения «Мой газ», «Мой дом», приложения банков (BAKAI, MBank и других) или в ближайшем офисе обслуживания абонентов.

«Газпром Кыргызстан» благодарит абонентов за своевременные платежи, которые позволяют обеспечивать бесперебойную работу газораспределительной системы в пиковые нагрузки.