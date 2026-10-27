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24.kg

Instagram начал тестировать загрузку горизонтальных видео длиной до 90 минут

14:12, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Instagram начал тестировать загрузку горизонтальных видео длиной до 90 минут и объединение роликов в «сериалы».

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Социальная платформа объявила, что начала тестировать загрузку «полноценных» видео.

Эксперты уже назвали это «заметным сдвигом» в стратегии платформы, которая много лет продвигала короткие вертикальные ролики.

Новый формат доступен пока только ограниченному числу авторов в США и Бразилии, сообщает Business Insider.

Это не первый эксперимент, когда Instagram тестирует длинные видео. В 2018 году платформа запустила отдельное приложение IGTV — как мобильный аналог YouTube. Но формат не стал популярным, и в 2021-м приложение закрыли.

Также у Instagram появилась функция для загрузки «сериалов» — короткометражных микродрам. Этот формат позволяет объединять между собой ролики в «единое целое». После этого над видео появится пометка о наличии других эпизодов. Функцию пока тестируют в США, Мексике и Индии, но хотят ввести в большинстве стран.

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