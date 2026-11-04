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Госдолг Кыргызстана приблизился к отметке 10,4 миллиарда долларов

15:56, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ

Государственный долг Кыргызской Республики на 30 сентября достиг 907 миллиардов сомов (10 миллиардов 371 миллион 620 тысяч долларов). Его уровень к ожидаемому валовому внутреннему продукту на 2026 год составил 38,55 процента, зафиксировав незначительное снижение по сравнению с показателем конца 2025-го (39,5 процента). Такие данные содержатся в отчете Министерства финансов.

По данным ведомства, по итогам августа государственный долг составлял 10 миллиардов 359,74 миллиона долларов.

Структура внешнего долга

Внешний государственный долг страны составляет 50,9 процента от общего объема задолженности и на 30 сентября достиг 461,3 миллиарда сомов (5 миллиардов 275 миллионов 240 тысяч долларов).

В структуре внешнего долга главные позиции распределены следующим образом:

  • Многосторонние льготные кредиты составляют 52,2 процента, или 2 миллиарда 751 миллион 930 тысяч долларов. Основные кредиторы: Международная ассоциация развития — 995 миллионов долларов и Азиатский банк развития — 947,4 миллиона долларов.

  • Двусторонние льготные кредиты занимают 33,2 процента с объемом 1 миллиард 753 миллиона 290 тысяч долларов. Больше всего мы должны Экспортно-импортному банку Китая — 1 миллиард 367,7 миллиона долларов США (25,9 процента всего внешнего долга).

  • Еврооблигации составили 13,3 процента внешних обязательств, или 700 миллионов долларов.

  • Многосторонние нельготные кредиты — 67,6 миллиона долларов США, или 1,3 процента от внешнего долга. Они полностью приходятся на Европейский банк реконструкции и развития.

Состав внутреннего долга

Внутренний государственный долг достиг 445,7 миллиарда сомов (5,1 миллиарда долларов). Его доля к ВВП продолжает расти, увеличившись до 18,94 процента по сравнению с 15,8 процента на конец 2025-го.

Структура внутреннего долга сформирована в основном долгосрочными ценными бумагами:

  • Долгосрочные ценные бумаги — 99,5 процента внутреннего долга, или 443,4 миллиарда сомов (5 миллиардов 70,7 миллиона долларов). Практически весь объем представлен государственными казначейскими облигациями со сроком обращения от двух до двадцати лет (443,4 миллиарда сомов).

  • На государственные казначейские векселя приходится 0,5 процента внутреннего долга — 2,2 миллиарда сомов (25,7 миллиона долларов).

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