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Дом художника: депутатам Бишкека рассказали о нарушениях со стороны мэрии

11:42, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

На заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре рассмотрели вопрос о судьбе Дома художника.

По словам председателя Союза художников КР Жакшыбека Джунушева, к ним поступило письмо мэрии о нецелевом использовании.

«Но с 1949 года по документам это частная собственность и участок, и здание. Документы о передаче есть. Как можно говорить о нецелевом использовании, если это частная собственность? У нас там расположен головной офис и выставочные залы. Наше здание — памятник архитектуры республиканского значения, оно насчитывает более 90 лет истории. Чуйков, Айтиев, Чокморов стояли у истоков. Это не просто офис, а историческое здание», — сказал он.

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Один из депутатов заметил, что, согласно Земельному кодексу здание и/или сооружение неотделимы от права на земельный участок, закрепленного за этим зданием и/или сооружением. «Каким образом БГК должен принять постановление о передаче участка государству, если здание принадлежит Союзу художников?» — задался он вопросом.

Гражданский активист Калича Умуралиева заметила, что если речь идет об изъятии участков, где находятся здания, то возникают компенсационные вопросы.

«Однако никаких компенсационных вопросов в этой ситуации не поднимается. Это нарушение Конституции и законодательства. Частная собственность неприкосновенна, решение принимается только судом, а не по постановлению мэрии. С юридической точки зрения есть большие нарушения со стороны мэрии.

Горкенеш обладает контрольными функциями над исполнительными органами и должен смотреть — не нарушает ли муниципалитет права горожан. Участок, где находится Дом художника, расположен в охранной зоне № 1, где нельзя ничего строить. Исторические здания в том квадрате просто незаконно вывели из реестра памятников под строительство 14-этажных зданий. Однако разработчики нового Генплана говорили, что в центральной части города не будут строиться здания выше восьми этажей, а в исторической части не будут строить жилые дома. Это все незаконно, противоречит Конституции и нарушает права граждан.

Должно быть общественное обсуждение, но никаких обсуждений не было. В соцсетях граждане возмущены и интересуются, для чего сносят исторические здания», — сказала Калича Умуралиева.

Адвокат Евгений Савченко отметил, что на сегодня есть решение городского суда, но они намерены подать кассационную жалобу в Верховный суд. «По существу дело пока не рассматривали, сейчас стоит вопрос относительно организационно-правовой формы Союза художников», — пояснил он.

Члены комиссии отметили, что не могут вмешаться в дело, пока идут судебные разбирательства и обещали предоставить ответ представителям Союза художников в письменной форме.

Напомним, мэрия Бишкека вновь внесла проект постановления «О даче согласия на безвозмездное отчуждение в государственную собственность земельного участка, расположенного по адресу: проспект Чуй, 108» на рассмотрение городского кенеша.

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Документ подготовлен в целях «комплексного развития и приведения к единому архитектурно-градостроительному облику объектов и инфраструктуры столицы».

В справке-обосновании отмечается, что Госагентство по управлению государственным имуществом направило письмо от 9 октября 2026 года № 3795 с просьбой передать в государственную собственность указанную землю площадью 0,11 гектара.

Конфликт вокруг здания начался после того, как в феврале этого года мэрия прекратила право Союза художников на пользование земельным участком под зданием. Организация оспорила это решение, однако в апреле Административный суд отказал в удовлетворении иска. Позже это решение поддержала и апелляционная инстанция.

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