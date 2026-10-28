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24.kg

Депутат призвала разделить психиатрическую и наркологическую службы

14:13, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Депутат Жылдыз Садырбаева призвала разделить психиатрическую и наркологическую службы. Об этом она заявила на заседании Жогорку Кенеша.

По словам парламентария, ситуация в этих службах очень плачевная и требует реальных шагов по реформированию.

Исполняющий обязанности директора Республиканского центра психиатрии и наркологии Жаныбек Ажибеков ответил, что проблема с кадрами есть в основном в регионах, где врачи совмещают психиатрию и наркологию.

Первый заместитель министра здравоохранения Тилек Мамадалиев ответил, что уже прошло три года с момента объединения двух служб. По его словам, сейчас Минздрав ведет анализ результатов до и после объединения служб, и после него будет принято окончательное решение.

«Я считаю, что их нужно разделить, потому что проблемы в психиатрии и наркологии растут с каждым годом. Сейчас они обе в очень плачевном состоянии находятся», — сказала Жылдыз Садырбаева.

Она также поинтересовалась, какие меры были приняты по выявленным нарушениям в Республиканской психиатрической больнице в селе Чым-Коргон Чуйской области.

И. о. директора Республиканского центра психиатрии и наркологии рассказал, что психбольница в Чым-Коргоне обслуживает три области — Чуйскую, Нарынскую и Иссык-Кульскую. По его словам, в больнице есть нехватка кадров — из 20 вакантных мест на данный момент работают только шесть врачей.

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