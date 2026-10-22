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24.kg

На сыр с плесенью в психбольнице пожаловался читатель  — ответ администрации

19:22, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Пациентам Республиканской психиатрической больницы в селе Чым-Коргон дают просроченные продукты. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Он прислал видео, снятое 9 сентября. На нем — сыр с плесенью, срок которого закончился 1 августа. «Вот такое отношение к пациентам», — сказал мужчина, у которого сын периодически лечится в больнице.

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Информацию 24.kg прокомментировали в Министерстве здравоохранения со ссылкой на директора психиатрической больницы Гулжамал Карагабаеву.

По ее словам, партию плавленого сыра в объеме 16,3 килограмма, имевшуюся в учреждении на 1 сентября, полностью выдали до 9 сентября. На 22 октября сыра из указанной партии в больнице нет. Сейчас используется продукция другой партии.

Как пояснила Гулжамал Карагабаева, сыр хранится в холодильниках с соблюдением необходимых условий. По ее словам, в прошлом году учреждение обновило оборудование, а пищеблок располагает условиями для надлежащего хранения продуктов.

Директор сообщила, что при подготовке сыра к выдаче пациентам сотрудники снимают индивидуальную упаковку в соответствии с установленным в учреждении порядком.

Во время одной из таких процедур на нескольких сырках обнаружили признаки плесени.

По словам руководителя больницы, их сразу отложили в сторону и не выдавали пациентам, заменив продукцией надлежащего качества.

По предварительной информации, именно эти сырки могли попасть на видеозапись. Утверждение о том, что пациентам давали просроченный сыр, не подтвердилось.

Для установления всех обстоятельств руководство Республиканской психиатрической больницы инициирует внутреннее расследование.

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