Во Франции открыли судебное расследование по делу о предполагаемом групповом изнасиловании, в котором фигурируют актер Жерар Депардье и писатель Мишель Уэльбек. Поводом стала жалоба актрисы, заявившей о сексуальном насилии во время съемок фильма «Талассо» в 2018 году.

Как выяснило издание Mediapart, женщина подала заявление 12 мая 2025-го. По ее словам, предполагаемое преступление произошло в декабре 2018 года во время съемок в отеле французского города Кабура. Жерара Депардье она обвиняет в изнасиловании и сексуальном насилии, совершенных группой лиц, а Мишеля Уэльбека — в сексуальном насилии и пособничестве изнасилованию.

В заявлении также упоминается режиссер фильма Гийом Никлу. Актриса считает его причастным к произошедшему, поскольку предполагаемые действия снимались на камеру. Сам режиссер утверждает, что не заметил принуждения во время съемок, однако впоследствии принес женщине извинения.

Дело расследуют несколько следственных судей Парижа. На момент публикации подозреваемых еще не допрашивали, официальные обвинения им не предъявлены. Прокуратура города отказалась комментировать расследование.