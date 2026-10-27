Управляющего центром отдыха «Гавайи» подозревают в изнасиловании девушки

В Кыргызстане, по информации источников в правоохранительных органах, задержан управляющий центром отдыха «Гавайи». Его подозревают в изнасиловании девушки 2003 года рождения.

По предварительным данным, подозреваемый проходит по материалам дела под инициалами М.Ж.Х.

Как сообщают источники, 17 октября суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 декабря 2026 года на период следствия.

Обстоятельства предполагаемого преступления, место происшествия и подробности расследования пока не раскрываются.