Управляющего центром отдыха «Гавайи» подозревают в изнасиловании девушки
В Кыргызстане, по информации источников в правоохранительных органах, задержан управляющий центром отдыха «Гавайи». Его подозревают в изнасиловании девушки 2003 года рождения.
По предварительным данным, подозреваемый проходит по материалам дела под инициалами М.Ж.Х.
Как сообщают источники, 17 октября суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 декабря 2026 года на период следствия.
Обстоятельства предполагаемого преступления, место происшествия и подробности расследования пока не раскрываются.