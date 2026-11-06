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24.kg

Число выдворенных из России мигрантов выросло в полтора раза

20:40, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Россия в полтора раза увеличила число депортаций мигрантов. Судебные приставы за девять месяцев 2026 года принудительно выдворили из России 63,5 тысячи иностранных граждан, нарушивших законодательство. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в стране также выросло число решений о запрете мигрантам въезжать в Россию.

«По данным МВД, за восемь месяцев 2026 года запрет на въезд в нашу страну принят в отношении более 260 тысяч мигрантов. Это на 75,8 процента больше, чем за аналогичный период 2025 года», — написал Володин в соцсетях.

Спикер Госдумы напомнил, что 3 ноября вступил в силу закон, более чем вдвое расширивший перечень административных правонарушений, за которые иностранцам грозит выдворение. Количество соответствующих статей кодекса об административных правонарушениях увеличилось с 22 до 45.

В список вошли незаконный оборот наркотиков, нарушение миграционных правил и режима госграницы, а также неповиновение сотрудникам полиции и военнослужащим, охраняющим рубежи.

Он также отметил, что с 2024 года Госдума приняла 32 федеральных закона, направленных на ужесточение миграционной политики.

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