Афиша Бишкека на выходные: «Жизель», выставки и празднование Хэллоуина

1 Театры

31 октября. Балет «Жизель»

В основу балета положена старинная поэтическая легенда о виллисах — невестах, умерших до свадьбы. В полночь, рассказывает легенда, виллисы выходят из своих могил и танцуют, словно стремясь продлить свои девичьи пляски и игры, которые так жестоко прервала смерть.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

31 октября — 1 ноября. Спектакль «Асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй»

Спектакль по мотивам эпоса «Манас» о памяти и наследии, о любви и долге, о человеке, ставшем легендой, поставила российский режиссер Татьяна Захарова. Ассистент режиссера — Чагалдак Замирбеков.

Бишкекский драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

31 октября — 1 ноября. Мюзикл «Жамийла»

Это зрелищный музыкальный спектакль с оригинальной авторской музыкой, поэзией, видеоконтентом, художественным оформлением и современной сценографией, в сочетании с традиционными формами кыргызского искусства, дизайна исторических костюмов, фольклора, хореографии и вокального мастерства.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

1 ноября. Спектакль «Пиковая дама»

Спектакль, заявленный как фарс, сочетает в себе возможность для проявления многих эмоций зрителя, это и комедия, и драма, мистика и реализм, фантастика и триллер.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

1 ноября. Опера «Травиата»



«Травиата» — одна из первых в мировой литературе лирико-психологических опер, интимная драма нежных и глубоких чувств. Джузеппе Верди сделал героиней произведения женщину, отвергнутую обществом, показал благородство, душевную красоту Виолетты, ее превосходство над окружающей легкомысленной средой.



Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

2 Выставки, ярмарки

31 октября — 1 ноября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

22 октября — 6 ноября. Выставка «Графика»

В экспозиции представлены работы известных мастеров и представителей молодого поколения. В ней примут участие художники, дизайнеры, архитекторы, фотографы, скульпторы и керамисты.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

23 октября — 8 ноября. Выставка Виктора Шестопала «Век вдохновения и преданности искусству»

На выставке зрители смогут увидеть как знаковые работы прошлых лет, так и произведения последнего десятилетия: пронзительные работы «Дети войны», «Мать», «Отец», «Господи, дай мир этой земле», философскую серию портретов-рельефов великих мыслителей и литераторов и новую работу «Мечта поколений».

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

27 октября — 8 ноября. Выставка «Прекрасный Китай — художественный Синьцзян»

На выставке представлены живопись и фотография.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

28 октября — 8 ноября. Выставка «Венгерские народные сказки»

Посетители смогут погрузиться в удивительный мир венгерского фольклора, наполненный яркими орнаментами, мудрыми историями и самобытной эстетикой народного искусства. 1 ноября с 14.30 до 17.30 в кинозале музея состоятся показы венгерских анимационных фильмов.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

1-14 ноября. Выставка Нурлана Турдукулова

В экспозиции представлены цветы из сада автора, абстрактная живопись и работы, созданные на озере Иссык-Куль.

Галерея «Artmemo», 14.00 (открытие).

3 Концерты, фестивали, кинопоказы

31 октября. Концерт MALIKA DINA

Ее номера обычно строятся вокруг вокальной интонации и прямого эмоционального контакта, а не только вокруг сложной сценографии. Даже в динамичных совместных композициях голос остается центральным элементом аранжировки. Такая подача продолжает традицию мелодичной эстрады, но адаптирует ее к клиповой культуре, стриминговым платформам и новой аудитории.

«Жаштык арена», 19.00.

31 октября. Концерт группы Pulse Kino (Казахстан)

Коллектив из Алматы на сегодня является группой номер один в Казахстане по количеству концертов и гастролей. Кроме как у себя дома, группа активно гастролирует по городам России, Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана. Вас ждет трехчасовая программа песен Виктора Цоя.

НЦДЮ «Сейтек», 19.00.

31 октября. Семейный фестиваль

Вас ждут бесплатный аквагрим для детей, творческая зона: рисование монстров и украшение тыкв, веселая развлекательная программа для маленьких гостей, конкурс тыкв с призами для победителей.

Кофейня Sierra (на Манаса), 18.00.

31 октября. Cosplay Battle

Вас ждут необычные костюмы, захватывающие конкурсы, подарки и атмосфера мистики. Участники конкурса костюмов в категориях «Любители» и «Дети» могут зарегистрироваться на месте проведения мероприятия. Для маленьких гостей будет праздничная программа.

ТРЦ Asia Mall, 18.00.

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31 октября. Стендап-концерты

Гостей ждут программы «Шоу в образах» и «ТроеРазных».

Sold Out Bar, 20.00, 22.00.

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1 ноября. Концерт FREEMAN 996

FREEMAN 996 — один из ярких представителей новой волны кыргызского хип-хопа, артист, который сочетает мелодичный рэп, качающие биты и живые выступления с высокой отработкой сцены. Его треки звучат на кыргызском и русском языках, а в текстах — личные истории, уличная поэтика и атмосферные рефрены.

«Жаштык арена», 20.00.

4 Лекции, мастер-классы

31 октября. Мастер-класс

Приглашаем на месяц японской культуры. В эту субботу вас ждет мастер-класс «Юката» — примерка традиционной одежды и этикет. Регистрация по телефону 0555995512.

Кыргызско-японский центр, 10.30.

31 октября. Благотворительный арт-вечер

Вы сможете собрать собственный торт в форме картины и разукрасить его цветными кремами. Здесь не нужны художественные навыки, ведь главное — фантазия, хорошее настроение и желание создать что-то своими руками. Регистрация по телефону 0771203146.

Кофейня «Sierra» (на Ибраимова), 14.00, 16.00.

1 ноября. Вечер танго и милонги

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

5 Для детей

31 октября. Шоу Halloween

Гостей ждут «Сладость или гадость!», секретная коробка, шоу аниматоров и битва костюмов.

ТРЦ Bishkek Park, 15.30-18.00.

31 октября. Арт-вечеринка для детей Halloween

Маленькие художники нарисуют тематические картины с тыквами, привидениями и другими мистическими персонажами. Регистрация по телефону 0555953088.

Traveler’s coffee, 15.00.

31 октября. Волшебный утренник «Хэллоуин»

В программе веселые и страшные аниматоры, вкусные угощения, аквагрим каждому ребенку, игры и приключения, урок волшебного зельеварения, шоу с жидким азотом, музыка и танцы с DJ. Регистрация по телефону 0701504050.

Social Coffee (на Раззакова), 10.00.

31 октября. Детский мастер-класс

Создадим хэллоуинские десерты, украсим сладости и весело проведем время. Регистрация по телефону 0701698888.

Кафе Bellagio (7-й микрорайон), 13.00.

31 октября — 1 ноября. Спектакли «Маленький принц» и «Кумурска — токой сакчысы»

«Маленький принц» — спектакль о любви, ответственности, преданности, бескорыстии — очень серьезных и глубоких вещах. Герои открывают нам глаза на чудеса повседневной жизни и суть человеческих отношений.

В спектакле «Кумурска — токой сакчысы» охранявший границу муравей заметил, что вредители разрушают их зеленый лес. Он оповещает жителей, и они защищают свой дом.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.