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24.kg

Адвокаты Султанбекова и Атамбаева подали апелляцию в городской суд

13:35, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Адвокаты Темирлана Султанбекова и Кадырбека Атамбаева подали апелляционные жалобы на приговор по делу о подготовке к массовым беспорядкам. Об этом они сообщили 24.kg.

Интересы Темирлана Султанбекова представляет Асель Аргымбаева, Кадырбека Атамбаева — Сергей Слесарев. Жалобы направлены в Бишкекский городской суд.

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Напомним, в начале октября Первомайский районный суд вынес приговор по делу.

  • Темирлана Султанбекова признали виновным и приговорили к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества. С учетом неотбытого срока по приговору 2025 года о подкупе избирателей ему окончательно назначили семь лет лишения свободы с конфискацией имущества.
  • Кадырбека Атамбаева признали виновным и приговорили к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества.
  • Эрмека Эрматова приговорили к двум годам лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания в колонии с применением пробации.
  • Кубанычбека Кадырова оправдали.
  • Жениша Абдрахманова приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.
  • Серикбая Кубаланбек уулу освободили от наказания с выдворением в Казахстан.

В конце ноября 2025 года по делу о подготовке к массовым беспорядкам задержали Кадырбека Атамбаева, Темирлана Султанбекова, Эрмека Эрматова, бывших депутатов Жогорку Кенеша Кубанычбека Кадырова и Шайлообека Атазова, бизнесмена Урмата Барыктабасова, бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева Дамира Мусакеева и других. МВД сообщало о задержании десяти человек.

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По версии следствия, они готовили массовые акции протеста после досрочных выборов депутатов парламента.

14 июля в Первомайском районном суде началось рассмотрение дела. Процесс проходит в закрытом режиме. В июле материалы в отношении Шайлообека Атазова, Урмата Барыктабасова и Дамира Мусакеева выделили в отдельное производство.

Шайлообека Атазова суд оправдал. Информация о приговорах в отношении Дамира Мусакеева и Урмата Барыктабасова пока неизвестна.

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