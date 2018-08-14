Перекрытый тротуар. Спустя месяц мэрия разобралась

Месяц назад читатели 24.kg пожаловались, что строители перекрыли тротуар возле торгового центра «ЦУМ «Айчурек». Пешеходы вынуждены идти по проезжей части. В мэрии дали ответ, что Управление землепользования и строительства произвело демонтаж 75-метрового металлического ограждения, 20-тонного контейнера и охранной будки.

«С северной стороны ЦУМа ведется строительство торгового центра с подземным паркингом. Застройщик без соответствующих разрешительных документов на тротуаре установил павильон и металлический забор, которые выходят за пределы отведенного участка. Управление демонтировало постройки», — сообщили в мэрии.

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