Месяц без горячей воды. У бишкекчан пропала и холодная

Бишкекчане жалуются на понижение давления холодной воды после того, как отключили горячую. С проблемой столкнулись жители столичных микрорайонов.

О проблемах с водой в доме № 37 в 10-м микрорайоне ИА «24.kg» сообщил читатель.

«Каждый год одно и то же. В прошлые годы с момента отключения горячей воды хотя бы вечером только вода пропадала. Сейчас вторые сутки без воды. Водоканал никаких мер не принимает», — отметил он.

Пользователи социальной сети Facebook жалуются, что холодной воды нет в доме № 14 в 4-м микрорайоне, в 7-м микрорайоне, в «Аламедине-1», «Востоке-5», в районе пересечения улиц Киевской и Турусбекова, Исанова и Московской.

В Бишкекводоканале ИА «24.kg» обещали разобраться и решить проблему в течение дня.