Почему упало давление холодной воды, объяснила мэрия Бишкека

Мэрия Бишкека объяснила, почему упало давление холодной воды. Ранее горожане пожаловались на перебои в водоснабжении после того, как отключили горячую воду.

По информации МП «Бишкекводоканал», с ежегодной остановкой оборудования ТЭЦ и тепловых сетей на профилактические работы проводится плановое отключение горячей воды в многоэтажных жилых домах города, в связи с чем и происходит переток холодной воды в трубопроводы горячего водоснабжения.

«Это приводит к понижению давления в трубопроводе холодной воды. Во избежание подобных ситуаций «Бишкекводоканал» просит жителей закрыть вентили подачи горячей воды в квартирах и на элеваторных узлах», — говорится в сообщении.