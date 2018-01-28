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Фото недели. Бишкекчане пережили самую холодную ночь с начала зимы

Жители Бишкека пережили самую холодную ночь с начала зимы. Сегодня ночью в столице столбик термометра опустился до минус 25 градусов.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg»

Накануне произошла авария на ТЭЦ Бишкека. Горожане сообщали об авариях в электросетях. Энергетики пообещали, что в течение суток тепло вернется в дома бишкекчан.

Напомним, температура воздуха в Кыргызстане начала снижаться 24 января. Из-за морозов отменили занятия в школах, все службы перешли на усиленный режим работы. Потепление, как обещают метеорологи, начнется с 30 января.
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