Авария на ТЭЦ. Энергетики нашли причину поломки оборудования

Энергетики нашли причину поломки оборудования. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Электрические станции».

По его данным, ремонтные работы продолжаются. В течение суток тепло вернется в дома бишкекчан.

Отмечается, что идет восстановление нормального режима станции. На ТЭЦ был введен дополнительный котлоагрегат, позволяющий стабилизировать температурный режим подачи горячего водоснабжения и электрической нагрузки. Теплоцентраль продолжает набор ввода мощностей для введения теплофикационного режима, заданного ОАО «Бишкектеплосеть».

Модернизированная часть станции работает в штатном режиме. Благодаря четвертому блоку модернизированной части станции сохраняется нагрузка. Технический сбой произошел на старых энергоблоках. Неустойчивая работа новых блоков могла бы привести к замерзанию теплотрасс, следовательно, были бы введены глубокие ограничения в подаче электроэнергии.

По Бишкеку наблюдались сбои в подаче электроэнергии, которые были устранены благодаря оперативному реагированию созданных 27 мобильных бригад ОАО «Северэлектро».

В течение следующих суток специалисты ТЭЦ Бишкека и ОАО «Бишкектеплосеть» будут выстраивать теплофикационный режим, то есть температура воды будет повышаться постепенно.