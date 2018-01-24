Пристройку к многоэтажному дому в Караколе сносят. Об этом ИА «24.kg» сообщили местные жители.

По их словам, местный житель сделал пристройку к многоэтажному дому №139 на улице Гебзе. Заместитель начальника городского управления архитектуры Самат Сарыбаев сообщил, что участок принадлежит товариществу собственников жилья, есть государственный акт. Владелец участка не получал разрешения на строительство.

Нарушителю выдано предписание о добровольном сносе объекта. Местные власти обратили внимание на незаконную пристройку после публикации в ИА «24.kg».

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