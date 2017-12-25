Опасно для жизни. Ремонт теплотрассы для новой мечети ведут без ограждений

Теплотрассу для новой мечети ремонтируют без установки предупреждающего ограждения. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«Ранее на пересечении улиц Жумабека и Суюмбаева начали ремонт теплосети, ведущей к строящейся мечети. Все было огорожено, движение перекрыто. Несмотря на запрещающие знаки, машины все равно ездят. Более того, ограждение убрали. Ночью или рано утром водитель или пешеход может не заметить траншею», — пояснил бишкекчанин.

Строительные работы производит ОсОО «MS Building». Полностью меняется теплотрасса, которая до этого не работала. В первую очередь подключат мечеть, а потом многоэтажный дом на улице Суюмбаева. Его строительство еще не завершено.

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