В 8-м микрорайоне отрегулировали поливную систему после жалоб горожан

В начале июня жительница 8-го микрорайона жаловалась на разлив поливной воды, которая растекалась по асфальту, создавая большие проблемы пешеходам. В свете нехватки поливной воды такое расходование драгоценной влаги неприемлемо, сообщила она.

В столичной мэрии сказали, что сотрудники МП «Бишкекзеленстрой» провели осмотр данной территории и устранили утечку. Теперь вода поступает строго к прикорневой зоне деревьев.

Напомним, в городе из-за аномальной жары высыхают зеленые зоны. Так, на «Дзержинке» выгорела трава, а деревья сбросили листву. А скверы и аллеи и вовсе погибают от засухи.

В связи с этим городские коммунальные службы столицы перешли на усиленный режим полива зеленых насаждений. В ночь на 18 июня специалисты МП «Бишкекзеленстрой» провели масштабный автополив зеленых зон по всему городу. На улицы было выведено 45 единиц специальной техники.