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Скверы и аллеи Бишкека погибают от засухи

Бишкекчане бьют тревогу. Скверы и аллее столицы погибают от засухи. Об этом горожане сообщили 24.kg.

Читатели прислали фотографии, на которых места отдыха горожан усыпаны опавшей листвой.

«Это сквер дружбы Кыргызстана и России у здания Жогорку Кенеша, и он засыхает», — пишут горожане.

«А это Липовая аллея на улице Тыныстанова, и она тоже гибнет, несмотря на то что в арыке почти всегда есть достаточно воды. Деревья сохнут. Как городские службы планировали использовать арыки для полива зеленой зоны вдоль дороги — непонятно. Прошлые годы деревья поливали вручную. В этом году ни разу этого не сделали», — сообщают бишкекчане.

«В сквере у Дома торговли вообще не ступала нога Бишкекзеленхоза — в самом центре столицы ужасный вид: алкаши, бомжи, скамейки разбиты, кустарник сломаны, все высохло», — возмущаются неравнодушные граждане.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/333546/
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